شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدي النواب» تدعم فقراء مصر في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

«تحدي النواب»، مبادرة مصرية أطلقها عضو مجلس النواب محمود بدر، تهدف إلى دعم ومساندة الأسر الفقيرة، في ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر جراء فيروس «كورونا»، الذى دفع الحكومة لفرض مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، منعا التزام المواطنين المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة.

النائب المصري، شرح مبادرته في فيديو عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، معلنًا التكفل بـ50 أسرة من السلع الغذائية الأساسية، داعيا جميع أعضاء البرلمان إلي إتخاذ خطوات مشابهة بالتبرع لمستشفيات العزل الصحى أو الأسر الفقيرة باحتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية.

المبادرة أقبّل على المشاركة فيها، إلى جانب نواب البرلمان، مجموعة من الفنانين، والشخصيات العامة، ولاعبي الكرة، على أن يختار من يشارك فى المبادرة شخصين آخرين لمواصلة المسيرة.