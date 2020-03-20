شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص أماكن للصلاة على الجنائز في مقابر الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د.عبداللطيف آل الشيخ أن مغاسل الموتى ستبقى مفتوحة كما كانت، والصلاة على الجنائز ستكون في المقابر، وذلك بعد قرار هيئة كبار العلماء القاضي بإيقاف أداء صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد.

وفي هذا الصدد، وجه أمين المنطقة الشرقية م.فهد الجبير جميع البلديات والإدارات المعنية بالأمانة بتخصيص مساحة مناسبة لإقامة صلاة الجنازة داخل المقابر قبل الدفن.

كما وجه بضرورة التأكيد على مغاسل الموتى في المساجد باستقبال وتجهيز الجنائز خلال فترة سريان قرار إيقاف الصلاة بجميع المساجد، بشرط أن لا تكون هناك كثافة بشرية في المغاسل كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وضرورة الترتيب مع مشرفي المقابر مباشرة؛ لتزويدهم بالأعداد اليومية للجنائز، كما تم من ضمن الخطط الاحترازية تخصيص بعض العاملين بإجراء تعقيم المركبات قبل دخولها المقبرة والعمل على التعقيم داخل المقبرة.

وبناء على هذا الإجراء، خصصت مقبرة الدمام مكانا لأداء الصلاة على الموتى داخل المقبرة طيلة فترة تعليق الصلاة في المساجد والجوامع.