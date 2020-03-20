شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف ثلاثي يحافظ على شحن البضائع جوا وبرا وبحرا والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة النقل ومستشار الوزير المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي ياسر المسفر أن حركة شحن البضائع سواءً الجوية أو البحرية أو عبر الشاحنات والقطارات مستمرة في نشاطها المعتاد، مشيراً إلى انتظام عمل منظومة النقل فيما يتعلق بنقل البضائع والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن المنظومة سوف تواصل عملها في تسهيل إجراءات نقل البضائع وتوفير الخدمات اللوجستية، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية التي توصي بها الجهات الصحية في المملكة. فيما أعلنت الهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للجمارك استمرار العمل في جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية في المملكة لاستقبال سفن الحاويات والبضائع على مدار الساعة، وفق اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الوقائية التي تطبقها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد اتخذت الجهتان كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم مرافق الموانئ والجمارك وتزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية الوقائية، لتيسير تدفق السلع والخدمات لكافة مدن المملكة بكل سلامة وأمن.
وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة العامة للموانئ أنه في إطار الإجراءات والاحتياطات الاحترازية اللازمة التي تقوم بها المملكة لتحد من الآثار المترتبة على تفشي فيروس كورونا الجديد في الوقت الراهن، واستمرارا للجهود التي تبذلها الهيئة لديمومة العمل والاحتواء ودعما للمصدرين والمستوردين، فقد تم تعديل فترة الإعفاء من أجور التخزين الواردة، بالإضافة إلى أجور تحصّل من صاحب البضاعة من رسوم وأجور خدمات الموانئ إلى 10 أيام بدلاً من 5 أيام، ابتداءً من 16 مارس الحالي حتى 15 من الشهر المقبل.
يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت في بيانات سابقة تعليق الرحلات الدولية للمسافرين، وذلك وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، فيما استثنت تلك البيانات حركة الشحن والبضائع.
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