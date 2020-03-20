شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مقهى بالخبر يستقبل الزبائن سرا والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية محافظة الخبر، مؤخرا، مقهى للشيشة ثبت عدم التزامه بالقرارات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمتمثلة في منع تقديم الشيشة لروادها، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر م.سلطان الزايدي أنه تم رصد المقهى بقيامه بفتح مدخل جانبي واستقطاب الزبائن سرا، متجاهلا بذلك القرارات الوقائية والاحترازية القاضية بمنع عمل مقاهي الشيشة وتقديمها للزبائن، حيث تم إغلاق المقهى على الفور وتطبيق العقوبات تجاهه.

وأكد م.سلطان الزايدي أن الحملات الرقابية مستمرة على جميع مقاهي الشيشة؛ للتأكد من إغلاقها والتزامها بالقرارات، داعيا كافة المقاهي بأهمية الالتزام بالتعليمات، مشددا على عدم التهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات الصادرة، إضافة إلى أهمية التعاون التام من الجميع؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية العاملين في هذه المنشآت والمجتمع بشكل عام.