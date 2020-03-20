شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة كبرى للإجراءات الاحترازية في النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

تابع محافظ النعيرية إبراهيم الخريف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تقوم بها الجهات المعنية بالمحافظة ضد فيروس كورونا المستجد ، وشدد على أهمية متابعة تطبيق هذه الإجراءات لضمان سلامة الجميع واتباع إرشادات وزارة الصحة. وتواصل من جهتها بلدية محافظة النعيرية أعمالها الميدانية على الأسواق والمنشآت الغذائية والتموينات، لمتابعة مدى تقيّد وتطبيق العاملين في المحلات التموينية والأسواق التجارية تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، وقيامهم بأعمال التعقيم لعربات التسوق والأرفف والممرات، وارتداء كمامات وقفازات الوقاية، والتأكيد على المطاعم بتقديم الطلبات للزبائن خارجيا دون الحاجة لدخول هذه المطاعم، في الوقت الذي يستمر فيه تطهير وتعقيم واجهة كافة المحال والفنادق والأسواق الداخلية والسوق الشعبي، وتطهير الكراسي الخرسانية بالأماكن العامة، وإغلاق كافة دورات المياه العامة بالأسواق الشعبية والحدائق والمتنزهات والسوق الداخلي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد، في حين تم الانتهاء من زيارة مسلخ البلدية والتأكيد على العاملين بأهمية رفع أعلى درجات النظافة والتعقيم المستمر للأدوات المستخدمة في الذبح، وتكثف البلدية نشر الكثير من الرسائل التوعوية والتثقيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتوعية المجتمع باتباع التعليمات والخطوات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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