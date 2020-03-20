شكرا لقرائتكم خبر عن «أصدقاء المرضى» بغرفة الشرقية تزود 7 جمعيات بالمستلزمات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

زودت لجنة أصدقاء المرضى بغرفة الشرقية 7 جمعيات خيرية في المنطقة الشرقية باحتياجاتها من مستلزمات مواد التعقيم والوقاية لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وثمن مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية ورئيس لجنة أصدقاء المرضى بالغرفة د. إبراهيم العريفي مبادرات قطاع الأعمال بالمنطقة في دعم جهود وزارة الصحة والجمعيات الخيرية، بتزويد الأسر المستفيدة باحتياجاتها من مواد التعقيم والوقاية تشمل الكمامات وسوائل التعقيم والقفازات الطبية لمواكبة الإجراءات الاحترازية والخطوات الاستباقية للمملكة في مواجهة وباء كورونا.

وأكد د. العريفي على ما تجده اللجنة من دعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لجمعية أصدقاء المرضى، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية نائب الرئيس الفخري للجمعية، الأمر الذي انعكس على تطور أنشطة وبرامج اللجنة ضمن جهود ومساعي المسؤولية الاجتماعية، وتطور أداء اللجنة في تقديم الخدمات للمجتمع.

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من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية نائب رئيس لجنة أصدقاء المرضى بالغرفة عبدالحكيم الخالدي إلى حرص سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على مواصلة تقديم اللجنة لأنشطتها تجاه المجتمع بأعلى المعايير، ومتابعة سموه لتفاصيل أعمال اللجنة، وتقديم الرؤى التطويرية لجميع الأعمال لتضمن تحقيق أهدافها وفق المعايير العالية التي رصدت لها.

وبين أن غرفة الشرقية ممثلة بلجنة أصدقاء المرضى ستواصل جهودها لتقديم الدعم وتوفير الاحتياجات اللازمة إيمانا منها بدورها المجتمعي، الذي يحتم عليها الوقوف على احتياجات الجمعيات والجهات الخيرية؛ تحقيقا لرسالتها المجتمعية.

وأوضح الخالدي أن قطاع الأعمال في المنطقة حريص على المشاركة المجتمعية، وتقديم الدعم بأنواعه لأعمال اللجنة في جميع المواقف كما هو معروف عنه، مؤكدا على متابعته الحثيثة لكل مبادرة تقدم وأيضا رفد القطاع المجتمعي باستمرار بمبادرات جديدة تخدم المجتمع في المنطقة الشرقية.