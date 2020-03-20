شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 274 إصابة و9500 في الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة: إن من بين الحالات الجديدة هناك 17 حالة إصابة لقادمين من دول المغرب، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيران، وباكستان، والكويت، والعراق، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر.
وأضافت أن الـ 19 حالة الأخرى لمخالطين مع حالات إصابة سابقة. وأوضحت الوزارة أن هناك 21 حالة في مدينة الرياض و4 في القطيف و3 حالات في مكة المكرمة و3 حالات في الدمام، وحالتين في الهفوف وحالة واحدة في كل من جدة والظهران ومحايل عسير.
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