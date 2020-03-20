شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 753 صالونا رجاليا ونسائيا بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أمانة محافظة الأحساء، إغلاق نحو 598 صالون حلاقة رجالي، و155 صالونًا نسائيًا، وذلك ضمن جهودها الاحترازية والوقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

وشنت وكالة الخدمات «الإصحاح البيئي» جولات تعقيم الساحات والطرق التجارية، بالتطهير عبر معدات متخصصة بأجهزة رذاذية.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل أن عمليات التطهير تعتبر آمنة صحيًا، فهي تحتوي على مواد صديقة للبيئة، تضفي رائحة غير مزعجة للمارة، وتتم عمليات التطهير على الأرصفة وممرات المحال وعند نقاط «السوبرماركت»، وواجهات المحال، إضافة إلى أسواق الخضار والفواكه المركزية. وتكثف الإدارة العامة للنظافة عمليات غسيل وتطهير حاويات النظافة، وصناديق القمامة، في الأحياء والأسواق، عبر استخدام الأجهزة الخاصة بعمليات الرش والتعقيم «أجهزة الرش الضبابية الحرارية، أجهزة الرش السطحي، أجهزة رش الرذاذ المتناهية في الصغر»، ويتم استخدام أحدث المواد الملائمة للبيئة بحسب توصية الإدارة العامة للصحة العامة في وزارة الشؤون البلدية والقروية لها.

من ناحيتها، تواصل وكالة البلديات جهودها عبر الرقابة الشاملة على المحال التجارية العاملة خلال هذا الوقت، وألزمت محال التموين والسوبر ماركت بتعقيم عربات التسوق واتخاذ أقصى التدابير الوقائية، وتوفير معقمات لروادها حين استخدام العربات.