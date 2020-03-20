شكرا لقرائتكم خبر عن الجبيل.. دعوات لاستثمار «توقف الصلوات» في صيانة المساجد والان نبدء بالتفاصيل
وقال المواطن «بدر البقمي»: إن توقف الصلوات يعد فرصة لاستكمال كافة الاحتياجات، مشيرًا إلى أن مساجد الجبيل بحاجة ماسة إلى إعادة الترتيبات.
وطالب المواطن «فيصل الغامدي» المسؤولين في الجبيل، بالاهتمام بالمساجد، خاصة الداخلية، الواقعة في الحارات التي يسكنها العديد من العمالة، مشيرًا إلى أن دورات المياه والفرش بحاجة ماسة إلى الاهتمام.
وتواصلت ”الخليج 365” مع مدير شؤون المساجد بالجبيل الشيخ سالم المفتي، وقال: «نولي ذلك جل الاهتمام، قبل انتشار الفيروس، وتضاعفت مسؤوليتنا أكثر هذه الأيام».
وأضاف: «العمل جار لتعقيم الفرش للجوامع جميعها، والعمل مع شركة نظافة متخصصة، وتم تركيب صبانات المعقمات بجميع الجوامع والمساجد، البالغ عددها أكثر من 100 صبانة».
وأوضح الشيخ سالم المفتي أنه توجد صيانة دورية للمساجد والجوامع، وتوزيع منشورات وزارة الصحة، والتنسيق مع منسوبي الصحة لزيارة الجوامع، وبالفعل تمت زيارة 6 جوامع بالمحافظة.
وأكد أن الإدارة تستقبل طلبات الصيانة العاجلة، والطوارئ، بالتنسيق مع إمام المسجد، ومشرف الصيانة، بعد التأكد من الاحتياجات اللازمة.
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