شكرا لقرائتكم خبر عن تثقيف العاملين بـ2994 منشأة غذائية والان نبدء بالتفاصيل

كثفت بلدية وسط الدمام جهودها لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس « كورونا » المستجد.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م.عبدالله الشمري أن البلدية فعّلت الرقابة الشاملة، ووجهت كافة المراقبين بزيارة المنشآت الصحية والغذائية والمحلات التجارية؛ بهدف رفع المستوى الصحي والوقائي، مشيرًا إلى زيارة 2994 منشأة. وأوضح أن المراقبين عملوا على تثقيف العاملين بالإجراءات الوقائية، وضرورة تقيدهم بلبس الكمامات والقفازات، والحفاظ على النظافة الشخصية، وتعقيم الأسطح المخصصة لإعداد وتحضير الأطعمة، والاهتمام بتعقيم الأرضيات ومقابض الأبواب.

وأشار إلى تكثيف العمل في المتاجر الغذائية، ورفع وتيرة العمل بها، وتعقيم وتطهير عربات التسوق، وتوفير المعقمات للزبائن، والعمل على قياس درجة حرارة العاملين بشكل مستمر.

وأوضح الشمري أن البلدية أغلقت كافة صالونات الحلاقة الرجالية، ومراكز التجميل النسائية، والنوادي الرياضية، وأن البلدية مستمرة في تكثيف جهودها، داعيًا أصحاب المنشآت الصحية والتجارية بالتعاون مع البلدية وحث العاملين بها بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.