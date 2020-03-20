شكرا لقرائتكم خبر عن 310 محلات «غير تموينية» غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس البلدية المهندس فيصل القحطاني أن الإجراءات شملت إغلاق جميع المجمعات التجارية، والحدائق، والمتنزهات، والملاعب الرياضية. مضيفًا: إنه تم تكثيف الجهود الرقابية بجميع الإدارات؛ للمرور على جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بالمستهلك كالمطاعم، والمطابخ والبوفيهات ومحلات بيع الوجبات السريعة، بأخذ كافة الإجراءات والاحترازات لمنع انتشار الفيروس، وذلك بالتعقيم المستمر والتطهير.
وأضاف: إنه تم التأكد من إغلاق جميع المقاهي التي تقدم الشيشة، والتأكيد على السوبر ماركت بوضع المعقمات على مخارج ومداخل المنشآت، والمرور على المخيمات البرية بالمتنزه البري التابع للبلدية. وشدد القحطاني على أن البلدية لن تتهاون مع المنشآت غير الملتزمة بالقرارات، والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.
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