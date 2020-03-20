شكرا لقرائتكم خبر عن 310 محلات «غير تموينية» غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية غرب الدمام قرابة 310 محلات غير تموينية؛ لمزاولة النشاط في المدة المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بإيقاف جميع الأنشطة غير التموينية. وزارت البلدية أكثر من 1750 منشأة تجارية؛ للتحقق من مدى التزامها بالتعليمات، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها البلدية للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره في المجمعات والأسواق التجارية والمنشآت الغذائية والحدائق والمتنزهات.

وأوضح رئيس البلدية المهندس فيصل القحطاني أن الإجراءات شملت إغلاق جميع المجمعات التجارية، والحدائق، والمتنزهات، والملاعب الرياضية. مضيفًا: إنه تم تكثيف الجهود الرقابية بجميع الإدارات؛ للمرور على جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بالمستهلك كالمطاعم، والمطابخ والبوفيهات ومحلات بيع الوجبات السريعة، بأخذ كافة الإجراءات والاحترازات لمنع انتشار الفيروس، وذلك بالتعقيم المستمر والتطهير.

وأضاف: إنه تم التأكد من إغلاق جميع المقاهي التي تقدم الشيشة، والتأكيد على السوبر ماركت بوضع المعقمات على مخارج ومداخل المنشآت، والمرور على المخيمات البرية بالمتنزه البري التابع للبلدية. وشدد القحطاني على أن البلدية لن تتهاون مع المنشآت غير الملتزمة بالقرارات، والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.