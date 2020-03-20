فرنسا تتخطى 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا

العين الإخبارية - إسلام سامحالجمعة 2020/3/20 12:14 ص بتوقيت أبوظبي
10 آلاف و995 مصابا بكورونا في فرنسا
أعلنت فرنسا الخميس، تسجيلها لنحو 10 آلاف و995 مصابا بفيروس كورونا الجديد.
وقال جيروم سولومون، المدير العام للصحة الفرنسية، في مؤتمر صحفي عن آخر مستجدان كورونا، إن فرنسا سجلت الآن 10995 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس التاجي، بينهم 6% من الحالات لأشخاص تقل أعمارهم عن 60 عامًا، فيما نُقل 4461 شخصًا إلى المستشفى.
وأكد سولومون، إن "عدد الإصابات يتضاعف كل أربعة أيام"، مضيفاً أن الفيروس ينتشر في فرنسا بسرعة وبشكل مكثف، إذ يقبع 1122 شخصًا في العناية المركزة، فيما سجلت فرنسا 1300 حالة تعافي، حسب قوله.
وكانت فرنسا سجلت 108 حلات وفاة لمصابين خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 372 وفاة.
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