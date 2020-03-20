صدمة في تركيا.. تسجيل 168 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020-03-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء أمس الخميس، عن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بالعدوى.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عبر “تويتر”: “أعطى 168 فحصًا من أصل 1981 تم إجراؤها خلال الساعات الـ24 الماضية، نتائج إيجابية، ووصل عدد المرضى بالتالي إلى 359 حالة”.

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كما ذكر قوجة أن عدد الوفيات بلغ 4 حالات بعد أن فارقت الحياة مريضة (85 عامًا)، أصيبت بعدوى فيروس كورونا “COVID-19″، حيث كانت الحصيلة السابقة عند 3 وفيات.

وسبق أن أكد وزير الصحة التركي أن مستشفيات بلاده تضم نحو 100 ألف غرفة جاهزة لاستخدامها من أجل عزل أو عناية مركزة إن اقتضت الحاجة.

وأشار قوجة إلى أنه حتى يوم الخميس، تم إجراء 10 آلاف تحليل للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

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