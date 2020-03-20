الطقس : أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق

2020-03-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة على مختلف مناطق المملكة.

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وتوقعت الأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران.

كما تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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