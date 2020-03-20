- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الطقس : أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الطقس : أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة على مختلف مناطق المملكة.
وتوقعت الأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران.
كما تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الطقس : أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.