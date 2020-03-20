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شكرا لقرائتكم الربيعة عن شكر الملك سلمان لمنسوبي قطاع الصحة: وسام على صدورنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الربيعة عن شكر الملك سلمان لمنسوبي قطاع الصحة: وسام على صدورنا
محفز لزملائي للعمل بكل طاقتهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير الصحة توفيق الربيعة إن ما ذكره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته من توضيح للوضع الحالي، وما يمر به العالم من تحدٍ كبير يُبين لنا الإجراءات الاحترازية الحكيمة التي أقرتها المملكة، وسبقت بها كثيرًا من الدول.
وأضاف الربيعة خلال حواره مع قناة الإخبارية: “العالم يمر بمرحلة صعبة في ظل انتشار فيروس كورونا “، مضيفًا: “نحن نعمل مع الجهات الحكومية الأخرى يدًا بيد وسنواصل العمل بلا كلل”.
وتابع الربيعة: “شكر خادم الحرمين لمنسوبي قطاع الصحة وسام على صدورنا ومحفز لزملائي للعمل بكل طاقتهم”، موضحًا: “أذكر الجميع أننا مسؤولين بالعمل للحفاظ علي سلامة الجميع”.
وكان وزير الصحة توفيق الربيعة قد علق على كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتغريدة عبر تويتر بقوله: “أتقدم بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه وكلماته الداعمة والمحفزة لي ولزملائي في المجال الصحي الحكومي والخاص لمواجهة فيروس كورونا الجديد”.
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