، مدير جامعة جازان: كلمة الملك تحملنا مسؤولية كبرى في ظرف تاريخي مهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بمضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والتي وجهها للمواطنين والمقيمين، وقال: "أكد خادم الحرمين الشريفين عزيمة المملكة بتكاتف وتعاون شعبها والمقيمين بها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة، وأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين هي أولى اهتماماته -أيده الله-، بحرصه الشديد على توفير ما يلزم من دواء وغذاء".

كما أشاد بما اتخذته الحكومة الرشيدة من إجراءات نوعية وقرارات استباقية أثبتت للعالم جودة وكفاءة تعاملها وإدارتها للأزمة، يعززها وعي المواطن والمقيم باتباع والتزام التعليمات لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد مدير الجامعة أن كلمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تحملنا مسؤولية وطنية كبرى في ظرف تاريخي مهم، بالحفاظ على صحة الإنسان على الأرض السعودية، وستكون أساسًا ومنهج عمل للجامعة في هذه المرحلة.

وأضاف أن جامعة جازان ستواصل عملها وبذل أقصى الجهد، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الجائحة العالمية، والحد من آثارها، بما تمتلكه من إمكانات مادية وبشرية، وبتوجيهات مباشرة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وأكد الدكتور القحطاني أن الجامعة وإلى جانب دورها في تعزيز الوقاية من كورونا تواصل أعمالها في خدمة طلابها وطالباتها عبر مواصلة تعليمهم إلكترونيًا وعن بعد، وسط تفاعل ومنجزات كبرى تؤكد حرص شباب وشابات الوطن على تحمل مسؤوليتهم في مثل هذه الظروف.

وفي ختام تصريحه، سأل مدير الجامعة، الله العلي القدير، العون والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظه وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء وأن يصرف عن الوطن كل مكروه.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فيروس كورونا الجديد جامعة جازان