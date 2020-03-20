شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " تنفي وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):نفت صحة المدينة المنورة، ما تم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في المدينة المنورة.
وأكدت الصحة أن الحالات المسجلة يتم إعلانها بشكل رسمي من الوزارة، داعية الجميع لأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت، أمس الخميس، عن رصد وتسجيل 36 حالة إصابة جديدة بالفيروس الجديد.
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