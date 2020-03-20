شكرا لمتابعة خبر عن صور شاذة لشاب يسجد لفتاة أمام أحد المساجد ومطالبات بمحاسبتهما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت صورة متداولة، فعلا شاذا لشاب وفتاة أمام أحد المساجد، ما أثار موجة غضب بين متداوليها.

وظهر الشاب في الصورة ساجدًا أمام الفتاة، بجوار مسجد، ليطالب متداولو الصورة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.

وطالبت متداولو الصورة، النيابة العامة بفرض عقوبة رادعة لمثل هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بالتصرفات المستنكرة بغرض الشهرة على مواقع التواصل، كما طالبوا أيضًا وزارة الإعلام بوضع قوانين خاصة للمحتوى المقدم من هؤلاء.

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