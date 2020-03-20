مستشفى" الملك فيصل التخصصي " تعلن إصابة ممارسة صحية بكورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، عن إصابة ممارسة صحية، بفيروس كورونا الجديد. كشفت مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، عن إصابة ممارسة صحية، بفيروس كورونا الجديد. وأوضحت المستشفى أن الممارسة الصحية، قد خالطت عاملة منزلية قادمة قبل أسبوع من إحدى الدول الموبوءة. وأشارت إلى أن المصابة تخضع للرعاية الطبية، وحالتها مستقرة، فيما جرى حصر المخالطين لها وعمل الفحوصات اللازمة.

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