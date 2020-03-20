«الاتصالات السعودية» تُعلن تقديم 40 ألف شريحة بيانات مجانًا

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، تقديم 40 ألف شريحة بيانات مجانًا؛ لدعم مبادرة العطاء الرقمي «كلنا عطاء». وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت الاتصالات السعودية: إيمانًا بمسؤوليتنا، نعلن تقديم 40 ألف شريحة بيانات مجانًا لدعم مبادرة العطاء الرقمي «كلنا عطاء».

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