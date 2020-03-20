أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين، تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين خاصة يوم الجمعة، وكذلك تعليق حضور المصلين للصلوات في المسجد النبوي. وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة الحرمين إلى أن ذلك يأتي في إطار تحقيق المصلحة العامة ورفع لمستوى الاحترازات. وأضاف: «نهيب بالجميع التعاون لتحقيق المصلحة العامة».

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كانت هذه تفاصيل خبر رفعًا لمستوى الاحترازات.. تعليق الصلاة والتواجد بساحات الحرمين والمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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