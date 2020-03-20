خادم الحرمين الشريفين وملك الأردن يبحثان أوجه التعاون والتنسيق لمكافحة كورونا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا- اليوم- من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وتم خلال الاتصال، استعراض التطورات الراهنة التي يشهدها العالم؛ بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره.
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