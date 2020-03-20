الحرات البركانية ثروات سياحية مهملة

تمتلك المملكة تضاريس متنوعة تعزز دورها السياحي والاقتصادي في العالم. وتعد الحرات والحقول البركانية أحد أهم المعالم والثروات التي ينبغي استثمارها، حيث أكد استشاري علم البراكين، والسياحة الجيولوجية محمد مفتي لـ»دوت الخليج» أن هذه المناطق من الممكن الاستفادة منها سياحياً كمتنزهات برية، وحدائق بركانية، واقتصادياً في استخراج الفتات، والمعادن كما أن المتنزهات البركانية تشكل عائدا اقتصاديا كبيرا.

أول متنزه جيولوجي

تضم المملكة عددا كبيرا من الحرات، والحقول البركانية التي تحتوي على تشكيلة واسعة من الصخور، والجبال، والمخاريط، والفوهات البركانية. ويوجد في السعودية أكبر حقل بازلتي منفرد في العالم يقع في حرة رهاط التي صنفتها الهيئة العليا للسياحة بأنها أول متنزه جيولوجي في السعودية يمثل متحفاً بركانياً مفتوحاً ضمن مشروع حماية المعالم الجيولوجية في المملكة.

صخور سائدة

ذكر استشاري علم البراكين محمد مفتي «أن الحرات يوجد بها عدد كبير من البراكين الصغيرة، والفوهات البركانية بأشكالها المختلفة، وتحتوي على عدد من الصخور البركانية التي تنتج من ثوران البراكين، ودفعها لمواد صهيرية (لابات وفتات)، والصخور البركانية السائدة في المملكة هي البازلت، وتكون على هيئة لابات، وبأحجام أقل فتات بركاني بازلتي، وتوجد بعض الصخور تسمى تراكيت، أو ريولايت فاتحة اللون، ويستخرج من هذه الصخور الفتات البازلتي، ويستخدم في مواد البناء (البلوك البركاني)، والفتات البركاني (البوزولان)، وتستخدم اللابات البازلتية بعد تقطيعها كبلوكات في المباني، ومصدات بحرية على الشواطئ؛ لمتانة هذه الصخور، كما يمكن استخراج بعض المعادن، وتستخدم في صناعة الحلي، والمجوهرات.

أبرز الحرات :

حرة رهاط تقع في المدينة المنورة

حرة خيبر تقع في خيبر شمال المدينة المنورة

حرة عويرض تقع غرب محافظة العلا

حرة جبل يار تقع بالقرب من الحدود مع اليمن

حرة كشب تقع شمال شرق الطائف

حرة الرحا تقع في تبوك

حرة ثنان تقع بين المدينة المنورة وحائل

حرة لونير تقع في محافظة العيص

أنواع الصخور البركانية وما يستخرج منها:

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الجرانيت يستخدم في مواد البناء وفي الاستخدام الزخرفي وفي صناعة التماثيل

البازلت يستخدم كعازل للمفاعلات النووية وفي تكوين الخرسانة للبناء وتسقيف الأبنية

الكوارتز يستخدم في مواد بناء الطرق والسكك الحديدية

البيومس يستخدم في إزالة الجلد الميت وفي مواد التنظيف

الأويسيديان والبيريدوتاتيت يستخدمان في صناعة الحلي والمجوهرات

أبرز البراكين السياحية في العالم:

بركان جبل أجونج في جزيرة بالي في إندونيسيا

بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة في إندونيسيا

بركان جبل إتنا في جزيرة صقلية في إيطاليا

بركان جبل كوتوباكسي في الإكوادور

بركان جبل فيزوف في نابولي في إيطاليا

بركان نيسيروس في اليونان

حديقة البراكين الوطنية في جزر هاواي الأمريكية

بركان جبل باتور في جزيرة بالي في إندونيسيا