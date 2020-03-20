السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة نجران ينوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين



نجران 24 رجب 1441هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله -، التي تؤكد حرص القيادة على سلامة المواطن والمقيم في كل شبر من ارجاء هذه البلاد المباركة، والوضع الذي يعيشه العالم أجمع بسبب تفشي فيروس كورونا .

وأكد سموه أن الخطوات الاستباقية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكافحة فيروس كورونا دليلاً واضحاً على الدور المهم الذي قامت به المملكة في مواجهة هذا الوباء، والحد من آثاره على صحة الفرد والمجتمع ، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، وعزيمة أبنائها المواطنين في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب.

وأشاد سمو الأمير تركي بن هذلول بالدور الكبير الذي قامت به الأجهزة الحكومية من خلال التنسيق فيما بينها بسلسلةٍ من الإجراءات الاحترازية،للحد من انتشار فيروس كورونا، منوهاً سموه ما أظهره المواطنون والمواطنات من قوة وثبات، ومواجهة مشرفة لهذه المرحلة الصعبة، وتعاون الجميع التام مع الأجهزة المعنية.

وسأل سموه الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد المباركة قيادتها الرشيدة وأن يجنبها كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

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