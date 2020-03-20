السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان : كلمة خادم الحرمين الشريفين تجسيدا واضحا للوضع الراهن في مواجهة كورونا وتؤكد حرص القيادة على سلامة المواطن والمقيم



جيزان 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي وجهها للمواطنين والمقيمين بأنها تجسد حرص القيادة ومتابعتها الدائمة لما تشهد المملكة والعالم من انتشار وباء فيروس كورونا وتؤكد على أهمية الشفافية والوضوح في التعامل مع المرض.

وقال سمو نائب أمير منطقة جازان : " لقد تضمنت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وصفا واضحا وجليا لا تنقصه الصراحة والوضوح فيما يخص الوضع الحالي والمرحلة الصعبة التي يعيشها العالم أجمع في مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف سموه :" إن الخطاب الملكي يؤكد توجيهات ودعم المليك المفدى وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لكل الجهات الحكومية بما يمكنها من بذل كافة الجهود لكل ما يضمن المحافظة على صحة المواطن والمقيم، في مقدمتهم العاملين في المجال الصحي والجهات ذات العلاقة الذين يبذلون أنفسهم في مواجهة هذه الجائحة مستفيدين من الإمكانات التي وفرتها القيادة للتعامل مع الحدث واتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم".

وأشاد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ، والحد من آثاره على الصحة ، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، وعزيمة أبناءه المواطنين والمواطنات القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب.

وأكد سمو نائب أمير جازان ثقة الجميع مسؤولين ومواطنين في الله تعالى أولاً ثم في القيادة الرشيدة على تخطي هذه الظروف ووتحقيق كل ما فيه أسباب الحياة الكريمة كافة التي يعيشها المواطن السعودي، وتأمين احتياجات المواطن والمقيم ، رافعا سموه أسمى الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على الحرص والاهتمام الذي يجده الوطن ويشعر به المواطن والمقيم في مناطق المملكة كافة ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا العزيرة من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.

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