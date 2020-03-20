السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية : كلمة خادم الحرمين الشريفين تؤكد أن القيادة الحكيمة تضع صحة الإنسان وتأمين معيشته الكريمة في نصب عينيها



عرعر 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لإخوانه وأخواته، وأبنائه وبناته، المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية

وقال سموه : إن كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تبين أن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وتؤكد عزيمة المملكة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة ويقين .

وأشاد سموه بتأكيد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بصحة الإنسان وسلامته وأنه من أهم الأولويات، وهو ما تحرص عليه قيادة المملكة التي تضع المواطن نصب عينيها ، وتعد أمنه الصحي في المقام الأول وتراهن على عزيمته وإصراره في التغلب على جميع الأزمات.

وأضاف سموه : " لقد جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين لتوضح أن المملكة العربية السعودية تدرك أهمية وصعوبة المرحلة الحالية إلا أنها عازمة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، وهو ما استدعى اتخاذها إجراءات احترازية وقائية في وقت مبكر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ".

وأشار سموه إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ستكون أساس ومنهاج عمل لكافة قطاعات الدولة المختلفة في هذه المرحلة، وعلى مدار الساعة، لتوفير كل ما يلزم المواطن والمقيم، حتى نعبر جميعا هذه المرحلة ، مثمنا سموه الاهتمام والمتابعة المباشرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

فيروس كورونا المستجد محلياً وإقليمياً وعالمياً والإشراف الكامل على الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع هذا الوباء.

وسأل سموه في ختام تصريحه الله - عزّ وجلّ - أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء.

// انتهى //

01:33ت م

0220



عرعر 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسنوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لإخوانه وأخواته، وأبنائه وبناته، المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية وقال سموه : إن كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تبين أن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وتؤكد عزيمة المملكة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة ويقين .وأشاد سموه بتأكيد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بصحة الإنسان وسلامته وأنه من أهم الأولويات، وهو ما تحرص عليه قيادة المملكة التي تضع المواطن نصب عينيها ، وتعد أمنه الصحي في المقام الأول وتراهن على عزيمته وإصراره في التغلب على جميع الأزمات.وأضاف سموه : " لقد جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين لتوضح أن المملكة العربية السعودية تدرك أهمية وصعوبة المرحلة الحالية إلا أنها عازمة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، وهو ما استدعى اتخاذها إجراءات احترازية وقائية في وقت مبكر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ".وأشار سموه إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ستكون أساس ومنهاج عمل لكافة قطاعات الدولة المختلفة في هذه المرحلة، وعلى مدار الساعة، لتوفير كل ما يلزم المواطن والمقيم، حتى نعبر جميعا هذه المرحلة ، مثمنا سموه الاهتمام والمتابعة المباشرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لمستجدات الوضع عنفيروس كورونا المستجد محلياً وإقليمياً وعالمياً والإشراف الكامل على الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع هذا الوباء.وسأل سموه في ختام تصريحه الله - عزّ وجلّ - أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء.// انتهى //01:33ت م0220

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