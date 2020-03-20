السعودية اليوم / الرئيس الفلسطيني: نبذل قصارى جهدنا لمواجهة "كورونا" الذي يهاجم العالم بأسره



رام الله 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس إننا نبذل قصارى جهدنا ونسخر كل إمكاناتنا من أجل مواجهة هذا الفيروس الخطير الذي يهاجم العالم بأسره، ونعمل من خلال المؤسسات المختصة من أجل حماية أبناء شعب الفلسطيني، عملاً بقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".

وأضاف الرئيس في خطاب عبر تلفزيون فلسطين: أعطيت توجيهاتي منذ اليوم الأول للحكومة الفلسطينية من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأمين الوقاية للجميع، وتوفير العناية والعلاج لمن أصيبوا بهذا الفيروس.

وأشار الرئيس إلى أنه وجه الحكومة لدراسة التبعات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة وكيفية معالجتها.

وطالب الرئيس بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، وحمل سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

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