السعودية اليوم / المغرب تعلن حالة الطوارئ الصحية ابتداءً من يوم غد الجمعة



الرباط 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أعلنت المملكة المغربية عن حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداءً من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة مساءً لأجل غير مسمى كوسيلة لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية اليوم أن هذه الحالة لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال السلطة وفق الحالات التي تم تحديدها.

وأضاف البيان أن هذه الحالات تتمثل في التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة بما فيها الشركات والمصانع و المحلات التجارية.

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