فيديو وصور.. حملات مكثفة على أسواق تبوك لضمان وفرة السلع

2020-03-20

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

قام مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم سليمان الوباري يرافقه عدد من منسوبي الفرع والمراقبين بجولة على أسواق المنطقة، وذلك لتفقد وفرة المواد الغذائية والمنتجات، والتأكد من الأسعار، وعدم استغلال الوضع الراهن في رفع أسعار المواد التموينية أمام المستهلك.

وأكد المهندس الوباري لـ”متابعات الخليج 365” أن الفرع يقوم بشكل دوري ومفاجئ بجولات للأسواق، والتأكد من التزامهم بوضع التسعيرات، وعدم رفعها في أي حال من الأحوال، مضيفًا أن الفرق الرقابية لوزارة التجارة تواصل جولاتها التفتيشية بكافة المحافظات؛ للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، حيث نفذت الوزارة 335 جولة تفتيشية بمنطقة تبوك وباشرت 321 بلاغًا وشكوى مغالاة في أسعار المنتجات وأنظمة الدفع الإلكتروني وعُمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها وتحرير المخالفات بشكل فوري.

وأضاف : شملت الجولات مستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم الحمراء والبيضاء والخضراوات والفواكه والمخابز ومحطات بيع الوقود.

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وأكد مراقبو الوزارة خلال الجولة وجود وفرة في المنتجات والسلع التموينية الضرورية وتوافر مخزون كاف يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.

وبيّن الوباري أن الجولات شملت محافظة تيماء، حقل، ضباء، الوجه، أملج، البدع، مركز بئر ابن هرماس، حالة عمار، أشواق والزيتة والمراكز والهجر لتلك المحافظات.

واختتم مدير فرع وزارة التجارة حديثه قائلًا: “أطمئن أهالي المنطقة بأن المواد التموينية متوفرة وبأسعار مناسبة للجميع، وأدعو المواطنين لتقديم بلاغاتهم عن طريق الاتصال بالرقم ١٩٠٠ أو عبر التطبيق على الأجهزة الذكية في حال وجود أي ملاحظات أو شكاوى لديهم”.

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