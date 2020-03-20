- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم إجراءات حازمة للتصدي لفيروس كورونا في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إجراءات حازمة للتصدي لفيروس كورونا في مصر
شفاء 42 وتسجيل 46 إصابة جديدة
متابعات الخليج 365 - متابعة
شهدت مصر، أمس الخميس، مجموعة من التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، كان أبرزها تسجيل 42 حالة شفاء و46 حالة إصابة جديدة، وذلك بالتزامن مع إجراءات حازمة أمرت بها الحكومة لمواجهة الفيروس.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة، فيما تم تسجيل 46 حالة جديدة، وحالة وفاة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، إن الإصابات تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة، و42 من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأضاف أن الوزارة سجلت حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا، من محافظة الجيزة، لافتة إلى أنه توفي بمستشفى العزل.
وأكد أن جميع الحالات المصابة بالفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأعلنت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصرية على فيسبوك، مجموعة من الإجراءات الحازمة لمواجهة فيروس كورونا، تشمل غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساءً إلى 6 صباحًا حتى يوم 31 مارس.
وأوضحت أن القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت، سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات حازمة للتصدي لفيروس كورونا في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.