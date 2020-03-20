إجراءات حازمة للتصدي لفيروس كورونا في مصر

2020-03-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

شهدت مصر، أمس الخميس، مجموعة من التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، كان أبرزها تسجيل 42 حالة شفاء و46 حالة إصابة جديدة، وذلك بالتزامن مع إجراءات حازمة أمرت بها الحكومة لمواجهة الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة، فيما تم تسجيل 46 حالة جديدة، وحالة وفاة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، إن الإصابات تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة، و42 من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وأضاف أن الوزارة سجلت حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا، من محافظة الجيزة، لافتة إلى أنه توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المصابة بالفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصرية على فيسبوك، مجموعة من الإجراءات الحازمة لمواجهة فيروس كورونا، تشمل غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساءً إلى 6 صباحًا حتى يوم 31 مارس.

وأوضحت أن القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت، سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

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