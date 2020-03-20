صور.. جولات توعية مجتمعية وتفتيشية بـ أحد رفيدة

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - أحد رفيدة

نفذت بلدية محافظة أحد رفيدة حملات توعوية وجولات تفتيشية شملت العديد من المقرات الحكومية والمحلات التجارية، وبدأت الحملات التوعوية بزيارة لمحافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر المتعب، حيث ناقش مع رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي وعددٍ من المختصين في البلدية الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجدCOVID-19 من خلال توزيع بروشورات عن غسل اليدين بالصابون والتعقيم بالجل الكحولي، والتأكيد على تطبيق منع تقديم الأكل والشرب داخل المطاعم، وتشديد الرقابة الصحية على المحلات الصحية، وإغلاق المحلات التي صدر بحقها تعميم الإغلاق، كذلك إغلاق المرافق العامة مثل الحدائق العامة والمنتزهات والاهتمام بالنظافة العامة في المحافظة.

كما قامت البلدية بزيارة لمدير شرطة المحافظة العقيد محمد بن يحيى البناوي وبحثا أوجه التعاون بين القطاع البلدي والجهات الأمنية في المنع من انتشار الفيروس، كما تضمنت الجولات التفتيشية والميدانية عددًا من المحلات التجارية والأسواق الكبيرة للمواد الغذائية والمستودعات وأسواق الخضار وعددًا من المطاعم.

وأوضح رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي بأن الجولات الميدانية التفتيشية والتوعية المجتمعية أمران ضروريان بالإضافة إلى كافة أنشطة البلدية الميدانية في النظافة والرقابة خلال الفترة الحالية للمساهمة في التصدي لانتشار الأمراض.