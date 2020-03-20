، "مطير": المملكة أدارت "أزمة كورونا" بحكمة وعزم وحزم ،

محمد بن مسعود - الدمام - ثمّن كلمة خادم الحرمين الشريفين وأشاد بمؤازرة الشعب لقيادته

ثمّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حول الأزمة العالمية الصحية التي اجتاحت العالم من جراء فيروس كورونا الجديد.

وأكد "مطير" وقوف الشعب ومؤازرته للقيادة في جميع توجيهاتها وتعليماتها التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم وأمنهم، وعزمه على مواجهة الصعاب من جراء التعامل مع هذا الوباء.

وأشاد بسياسة المملكة الحكيمة والحازمة في إدارة هذه الأزمة وسبل التعامل معها، بأخذ جميع التدابير والاحتياطات الاحترازية والوقائية والعلاجية، من خلال جميع مؤسساتها الحكومية، وتحديدًا وزارة الصحة؛ كونها الجهة المناطة بمواجهة الأزمة.

وشدد على ضرورة اتباع المواطنين والمقيمين للتوجيهات والتعليمات الصادرة من مؤسسات الدولة؛ لضمان سلامتهم والحفاظ على أرواحهم.

وسأل الله أن يرفع البلاء عن العالم أجمعين، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر بلاد العالمين، وأن يشفي جميع المرضى والمصابين ويغفر للأموات منهم.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فيروس كورونا الجديد صحة مكة المكرمة وزارة الصحة