، وزراء: كلمة خادم الحرمين تحمل رسائل ومضامين سامية مفادها "صحة المواطن والمقيم في أولوية اهتمام الدولة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - من خلال تغريدات إشادة عبر حساباتهم في "تويتر"

أشاد عدد من الوزراء بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها مساء اليوم، وحملت مضامين ودلالات وتوجيهات تحمل النصح والوضوح والسياسة الحصيفة الراسخة التي تسير عليها المملكة تجاه المواطنين والمقيمين، وتؤكد أن القيادة مع ما يحقق كل أسباب الحياة الكريمة والسلامة لمن يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة، وتسخير كل الإمكانات مع العزيمة والتوكل على الله في مواجهة التحديات.

وفي التفاصيل، أكد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- تضع سلامة وصحة المواطن والمقيم في أولوية اهتمام كافة مؤسسات الدولة، ورغم التحديات، إلا أن همة أبناء هذا الوطن قادرة على مواجهة هذا الوباء.

من جانبه، تقدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه وكلماته الداعمة والمحفزة لي ولزملائي في المجال الصحي الحكومي والخاص لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وفي سياق متصل، قال وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل: "لامست كلمة خادم الحرمين الشريفين المواطن والمقيم بكل شفافية، وأكدت مدى حرص القيادة على الوطن والمواطن بلمسة أبوية حانية. وسنعمل وزملائي في وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية على تحقيق رؤيته -حفظه الله- ومواجهة التحديات، حفظ الله الملك والوطن والمواطن، وأدام علينا العز والرخاء".

الجدير بالذكر أن الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمواطنين والمقيمين تصدرت الترند العالمي على منصة تويتر وسط آلاف التغريدات التي أكدت على أن الكلمة شاهد على ما يوليه -يحفظه الله- من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة؛ في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد الذي يحيط بالعالم.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فيروس كورونا الجديد