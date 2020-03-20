، محافظ الداير لـ"الخليج 365": الجهات المعنية تعالج بلاغات المواطنين بالميدان منذ هطول الأمطار ،

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أكد محافظ الداير نايف بن لبدة لـ"الخليج 365" أن الجهات المعنية من بلدية الداير والدفاع المدني والطرق وشركات الصيانة، تباشر أعمالها منذ اللحظات الأولى لهطول الأمطار، لمتابعة تداعياتها والحد من أضرارها.
وفي التفاصيل، أشار "ابن لبدة" إلى أنه تم الوقوف الميداني على بعض الأجزاء التي تضررت جراء كميات السيول الكبيرة التي شهدتها المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة جازان ونائب أمير المنطقة، المؤكدة على سلامة المواطن.
وشدد محافظ الداير أن جميع الجهات المعنية ستعمل على مدار الساعة لاستقبال بلاغات المواطنين والتفاعل معها وعلاجها على الفور، مبيناً أنه تم فتح خط ساخن مع رؤساء المراكز ومشايخ القبائل لضمان عدم تضرر أي مواطن.
وأهاب المحافظ بالجميع عن الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية والتقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، سائلاً الله السلامة للجميع.
وكانت محافظة الداير قد شهدت عصر اليوم الخميس أمطاراً غزيرة، نتج عنها جريان الأودية بكثافة، ما سبب بعض الأضرار المادية، وسط مناشدات من المواطنين لوضع حلول جذرية، وتنفيذ مشاريع لدرء أخطار السيول.الداير جازان أمطار سيول محافظ الداير
محافظ الداير لـ"الخليج 365": الجهات المعنية تعالج بلاغات المواطنين بالميدان منذ هطول الأمطارعبدالرحمن السلماني الخليج 365 2020-03-20
أكد محافظ الداير نايف بن لبدة لـ"الخليج 365" أن الجهات المعنية من بلدية الداير والدفاع المدني والطرق وشركات الصيانة، تباشر أعمالها منذ اللحظات الأولى لهطول الأمطار، لمتابعة تداعياتها والحد من أضرارها.
وفي التفاصيل، أشار "ابن لبدة" إلى أنه تم الوقوف الميداني على بعض الأجزاء التي تضررت جراء كميات السيول الكبيرة التي شهدتها المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة جازان ونائب أمير المنطقة، المؤكدة على سلامة المواطن.
وشدد محافظ الداير أن جميع الجهات المعنية ستعمل على مدار الساعة لاستقبال بلاغات المواطنين والتفاعل معها وعلاجها على الفور، مبيناً أنه تم فتح خط ساخن مع رؤساء المراكز ومشايخ القبائل لضمان عدم تضرر أي مواطن.
وأهاب المحافظ بالجميع عن الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية والتقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، سائلاً الله السلامة للجميع.
وكانت محافظة الداير قد شهدت عصر اليوم الخميس أمطاراً غزيرة، نتج عنها جريان الأودية بكثافة، ما سبب بعض الأضرار المادية، وسط مناشدات من المواطنين لوضع حلول جذرية، وتنفيذ مشاريع لدرء أخطار السيول.
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
12:16 AM
قال: تم فتح خط ساخن مع رؤساء المراكز ومشايخ القبائل لضمان عدم تضرر أي مواطن
أكد محافظ الداير نايف بن لبدة لـ"الخليج 365" أن الجهات المعنية من بلدية الداير والدفاع المدني والطرق وشركات الصيانة، تباشر أعمالها منذ اللحظات الأولى لهطول الأمطار، لمتابعة تداعياتها والحد من أضرارها.
وفي التفاصيل، أشار "ابن لبدة" إلى أنه تم الوقوف الميداني على بعض الأجزاء التي تضررت جراء كميات السيول الكبيرة التي شهدتها المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة جازان ونائب أمير المنطقة، المؤكدة على سلامة المواطن.
وشدد محافظ الداير أن جميع الجهات المعنية ستعمل على مدار الساعة لاستقبال بلاغات المواطنين والتفاعل معها وعلاجها على الفور، مبيناً أنه تم فتح خط ساخن مع رؤساء المراكز ومشايخ القبائل لضمان عدم تضرر أي مواطن.
وأهاب المحافظ بالجميع عن الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية والتقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، سائلاً الله السلامة للجميع.
وكانت محافظة الداير قد شهدت عصر اليوم الخميس أمطاراً غزيرة، نتج عنها جريان الأودية بكثافة، ما سبب بعض الأضرار المادية، وسط مناشدات من المواطنين لوضع حلول جذرية، وتنفيذ مشاريع لدرء أخطار السيول.
، محافظ الداير لـ"الخليج 365": الجهات المعنية تعالج بلاغات المواطنين بالميدان منذ هطول الأمطار ،
المصدر : الخليج 365
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