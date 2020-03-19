شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الجمارك السعودية أن إيقاف تصدير جميع هذه المنتجات والمستلزمات يأتي توفيرًا لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وحفاظًا على الصحة العالمية.
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