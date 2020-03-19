شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني للوقاية» ينجح في كشف التسلسل الجيني لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

نجح مختبر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في كشف التسلسل الجيني الكامل لفيروس كورونا الجديد ( SARS-CoV-2 ) من حالات إيجابية لمرض كوفيد-19. وذكر المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله القويزاني: "إن التحليل الجيني لفيروس كورونا الجديد ( hCoV-19 ) أمر مهم لفهم تطور فيروس كورونا الجديد ومعرفة انتشاره". وأضاف: "يعد فيروس كورونا الجديد من الفيروسات الناشئة ، لذلك من المهم تحديد مصدر دخوله إلى المملكة ومسار انتشاره وتحوره ورصد التطور العالمي للفيروس". تساعد دراسة ومعرفة التسلسل الجيني لفيروس كورونا الجديد والمعلومات المرتبطة بهذا المجال على اكتشاف أنماط انتقال الفيروس ومقارنته بالفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي ظهرت في العام 2012م وكذلك يساعد في تطوير اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الوطني للوقاية» ينجح في كشف التسلسل الجيني لـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.