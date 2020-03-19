مستشفى التخصصي يعلن إصابة ممارسة صحية بفيروس كورونا

2020-03-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن تشخيص ممارسة صحية بفيروس كورونا الجديد يوم أمس، حيث ثبت أنها خالطت عاملة منزلية قادمة قبل أسبوع من إحدى الدول الموبوءة بالفيروس.

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وأشار المستشفى أنها تخضع للرعاية الطبية المطلوبة وحالتها مستقرة، ولله الحمد، فيما جرى حصر المخالطين لها وعمل الفحوصات اللازمة لمعظمهم وهي حتى الآن سلبية بفضل الله.

وأضاف: بناءً على الإجراءات الاحترازية المعمول بها فقد تم عزل جميع المخالطين في منازلهم ويجري استكمال فحص البقية.

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