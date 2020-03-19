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مستشفى التخصصي يعلن إصابة ممارسة صحية بفيروس كورونا
خالطت عاملة منزلية قادمة قبل أسبوع من إحدى الدول الموبوءة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن تشخيص ممارسة صحية بفيروس كورونا الجديد يوم أمس، حيث ثبت أنها خالطت عاملة منزلية قادمة قبل أسبوع من إحدى الدول الموبوءة بالفيروس.
وأشار المستشفى أنها تخضع للرعاية الطبية المطلوبة وحالتها مستقرة، ولله الحمد، فيما جرى حصر المخالطين لها وعمل الفحوصات اللازمة لمعظمهم وهي حتى الآن سلبية بفضل الله.
وأضاف: بناءً على الإجراءات الاحترازية المعمول بها فقد تم عزل جميع المخالطين في منازلهم ويجري استكمال فحص البقية.
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