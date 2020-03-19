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آل الشيخ يناقش مع مديري التعليم أزمة كورونا .. الأثنين
عبر نظام الاجتماعات المرئي
متابعات الخليج 365 - الرياض
يجتمع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ مع مديري التعليم في المناطق والمحافظات يوم الاثنين المقبل، في قاعة الاجتماعات الكبرى بمكتبه.
ينطلق الاجتماع الساعة العاشرة صباح الاثنين المقبل، وتقرر أن يتم الاجتماع بين وزير التعليم ومديري التعليم عبر نظام الاجتماعات المرئية، لمناقشة إدارة أزمة الكورونا ومتابعة الدراسة عن بُعد.
ومن المقرر أن يناقش وزير التعليم خلال الاجتماع القرارات المتعلقة بالدراسة في ضوء المستجدات والتدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.
وكانت المملكة اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.
كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة، موضحة أنَّ الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق صحتي خلال اليومين القادمين، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
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