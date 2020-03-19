خطة المملكة الجديدة لخفض أسعار النفط 

2020-03-20

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تواصل المملكة الإشارة إلى السوق بأنها لن تتراجع عن حرب أسعار النفط، حيث تعد بتوفير إضافي كبير الشهر المقبل.

وقال موقع OilPrice نقلًا عن وكالة رويترز الإعلامية، إن مسؤولًا بأرامكو، عملاقة النفط السعودية، قال: ستواصل الشركة خفض مستويات العمليات في مصافيها في أبريل ومايو لدعم قدرة شركة الطاقة لتصدير النفط الخام.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أفادت، أن المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، وجهت أرامكو بضخ 12.3 مليون برميل يوميًا إلى سوق النفط في الأشهر المقبلة.

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وتعتزم المملكة إطلاق العنان لأحجام النفط الخام المتزايدة في السوق؛ بهدف تعزيز صادراتها من النفط الخام بشكل كبير إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 10 ملايين برميل يوميًا في مايو.

ولفت موقع OilPrice إلى أنه بعد انهيار اتفاق خفض إنتاج أوبك + وعدت المملكة بإغراق السوق بالنفط الخام اعتبارًا من 1 أبريل، مما دفع أسعار النفط إلى الانهيار وأثقل كاهل السوق الذي تعرض لصدمة طلب لم يسبق لها مثيل وسط تفشي كورونا.

وقال محللون إن سعر 20 دولارًا للنفط قد لا يكون هو القاع، حيث تستمر الأسواق في الانهيار مع دخول عدد متزايد من البلدان في حظر وتقييد السفر المحلي والدولي.

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