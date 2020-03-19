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قامت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة بتوفير عدد 12 ألف عبوة مياه صالحة للشرب ضمن مشروعها "سقيا ماء" وذلك بالتعاون مع فرع وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة.
وتفصيلاً، يأتي ذلك ضمن حرص الجمعية على التفاعل مع جميع الجهات الحكومية وغيرها في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وتوفير كل الخدمات والإمكانات لهم.
وتعد هذه المساهمة امتدادًا للجهود التي تبذلها الجمعية في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة.
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 11:48 PM
ضمن حرص الجمعية على التفاعل مع الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن"بر الشرائع بمكة" توفر 12 ألف عبوة مياه بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة
قامت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة بتوفير عدد 12 ألف عبوة مياه صالحة للشرب ضمن مشروعها "سقيا ماء" وذلك بالتعاون مع فرع وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة.
وتفصيلاً، يأتي ذلك ضمن حرص الجمعية على التفاعل مع جميع الجهات الحكومية وغيرها في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وتوفير كل الخدمات والإمكانات لهم.
وتعد هذه المساهمة امتدادًا للجهود التي تبذلها الجمعية في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة.
، "بر الشرائع بمكة" توفر 12 ألف عبوة مياه بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ،
المصدر : الخليج 365
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