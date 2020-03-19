، ذكرت 4 مرات بخطاب الملك سلمان عن «كورونا».. ما أهمية صحة الإنسان في أولويات المملكة؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - نتائج مكافحة الفيروس أطلعت الجميع على أبعادها

حظيت المحافظة على صحة الإنسان بالإشارة الصريحة أربع مرات، في الخطاب المهم الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الخميس)، إلى المواطنين والمقيمين ليصارحهم بحقائق انتشار فيروس كورونا المستجد؛ مما يعكس الأهمية الكبيرة، التي توليها حكومة المملكة للمحافظة على صحة الإنسان، باعتبارها أساس تمتع الإنسان بالحياة، وركيزة بناء مجتمع قوي قادر على النهوض والتقدم في ركب الحضارة، ولقد عبّر الملك سلمان عن تلك الأهمية في خطابه باعتبارها "واقع معاش وملموس"، قائلاً: "إن السعودية تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها".

واتساقًا مع الأهمية التي تحظى بها المحافظة على صحة الإنسان في أولويات حكومة المملكة، فإنها كانت الهدف الأساس من كل الإجراءات الاحترازية الشاملة وواسعة النطاق، التي اتخذتها المملكة، للسيطرة على انتشار فيروس كورونا ومحاصرته وتقليص آثاره إلى أقل مستوى، فصحة المواطن والمقيم كانت هي الغاية في قرارات الحكومة وفي تحرك أجهزتها التنفيذية أيضًا، وظهور "كورونا" كشف الأبعاد الحقيقية لاهتمام السعودية بصحة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، فالنتائج التي حققتها المملكة في مواجهة الفيروس، والتي حظيت بإشادة منظمة الصحة العالمية، لم تنشأ مصادفة بل كانت نتاجًا لاستعدادات وخطط مسبقة، تقوم عليها مؤسسات معنية منها وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

ويتصدر هذه النتائج نجاح السعودية في منع "كورونا" من اختراق أراضيها، طيلة ما يقرب من ثمانين يومًا بعد تفشيه في الصين منتصف شهر ديسمبر الماضي، على الرغم من غزوه لدول عديدة في محيط جوارها الجغرافي مثل إيران والإمارات والكويت والبحرين والعراق وسلطنة عمان، والحيلولة دون أي تفشٍ جماعي للفيروس، وعدم ظهور أي وفاة لديها بسبب الوباء إلى الآن، وتقليص وتيرة الإصابة به التي تقتصر في اتجاهها العام على القادمين إليها من دول موبوءة بالفيروس، فكل تلك النتائج وليدة استعدادات مسبقة، وإمكانات طبية وفيرة استخدمت في مكافحة غوائل الوباء، وهي برهان ملموس على ما تحظى به المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين من أولوية لدى الحكومة.

ولإدراك الملك سلمان للمخاوف التي تساور المواطنين والمقيمين من مخاطر فيروس كورونا، وهي مخاوف لها ما يبررها، ويشاركهم فيها الآن كل سكان العالم، فقد حرص الملك سلمان على طمأنتهم على مستوى الرعاية والوقاية الذي توفره الحكومة لهم، مخاطبًا إياهم بالقول: "إن القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكاناتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم"، ولأن تلك الجهود المبذولة واقع قائم بالفعل فقد أعرب الملك سلمان عن شكره للقائمين به، قائلاً: "نشكر كل الجهات الحكومية على جهودها، ونخص العاملين في المجال الصحي، أولئك الذي يقدمون جهودًا جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم"، وهو ما يجدر بأن يدخل الطمأنينة إلى الجميع، ويؤكد لهم أنهم موضع اهتمام ورعاية.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فيروس كورونا الجديد