شكرا لمتابعة خبر عن تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أكد المتحدث الرسمي لرئاسة الحرمين الشريفين أن الرئاسة والجهات الأمنية والصحية قررت تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين خاصة يوم الجمعة ضمن الإجراءات الاحترازية. أكد المتحدث الرسمي لرئاسة الحرمين الشريفين أن الرئاسة والجهات الأمنية والصحية قررت تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين خاصة يوم الجمعة ضمن الإجراءات الاحترازية. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الحرمين الشريفين : " نهيب بالجميع التعاون لتحقيق المصلحة العامة " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.