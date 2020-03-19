شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " الربيعة " عن شكر خادم الحرمين لمنسوبي قطاع الصحة: " وساما علي صدورنا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الصحة توفيق الربيعة إن ما ذكره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته من توضيح للوضع الحالي وما يمر به العالم من تحدٍ كبير يُبين لنا الإجراءات الاحترازية الحكيمة التي أقرتها المملكة وسبقت بها كثير من الدول.

وأضاف الربيعة خلال حواره في قناة الإخبارية: " العالم يمر بمرحلة صعبة في ظل انتشار فيروس كورونا " ، لافتا: " نحن نعمل مع الجهات الحكومية الآخري يدا بيد وسنواصل العمل بلا كلل " .

وأشار الربيعة: " شكر خادم الحرمين لمنسوبي قطاع الصحة وساما علي صدورنا ومحفزا لزملائي للعمل بكل طاقتهم " ، موضحا: " أذكر الجميع أننا مسؤولين بالعمل للحفاظ علي سلامة الجميع " .

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وكانت " صدى " نشرت نص كلمة خادم الحرمين بشأن توفير الدواء والغذاء والاحتياجات المعيشية لمواجهة هذه الجائحة.

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