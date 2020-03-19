شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. صاحب " مقطع الديتول " يعتذر ويفجر مفاجأة: المادة كانت عصير تفاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعتذر صاحب " مقطع الديتول " الذي ظهر في فيديو متداول يشرب سائل تنظيف بداعٍ أنه يقي من فيروس كورونا القاتل.

وقال شارب سائل التنظيف: " المادة التي كانت في علبة المطهر الديتول عبارة عن عصير تفاح " ، مضيفا : " سويت المقطع من باب الفكاهة " .

Advertisements

وكانت " صدى " تابعت الواقعة التي أثارت جدلا واسعا في المملكة منذ بدايتها حتي القبض على الشخص الذي ظهر وهو يشرب سائل تنظيف، بعدما وجهت النيابة العام بالقبض على شخصين ظهرا وهما يشربان سائل معقم.

اقرأ أيضا: