شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. راشد الفوزان: المملكة تفوقت على الدول المتقدمة في احتواء أزمة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال ‏المستشار الاقتصادي ‎راشد الفوزان، إن وضع المملكة من أفضل الأوضاع من جهة احتواء أزمة فيروس كورونا من البداية.

وأضاف خلال برنامج «يا هلا» أن نسبة الإصابة بين كل مليون 8 أشخاص، بينما أصبحت أوروبا والدول المتقدمة بؤرة الوباء.