شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. راشد الفوزان: المملكة تفوقت على الدول المتقدمة في احتواء أزمة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال المستشار الاقتصادي راشد الفوزان، إن وضع المملكة من أفضل الأوضاع من جهة احتواء أزمة فيروس كورونا من البداية.
وأضاف خلال برنامج «يا هلا» أن نسبة الإصابة بين كل مليون 8 أشخاص، بينما أصبحت أوروبا والدول المتقدمة بؤرة الوباء.
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