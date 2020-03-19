شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشثري يوضح حكم الصلاة في الظلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء حكم الصلاة في الظلام. أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء حكم الصلاة في الظلام. وقال الشثري خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة: " النبي ﷺ كان يصلي ولم يكن يختار الظلام لذاته فلا يستحب أن يختار الإنسان الظلام لذات الظلام " . ولفت الشثري : " لو اختار الإنسان الصلاة في الظلام لكى يشعر بشئ من الخشوع والخوف لتذكر ظلمة القبر فهذا ليس مستحبا ولم يرشد إليه الرسول صلي الله عليه وسلم فأولي للإنسان ألا يختار الظلام لذات الظلام " .

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