شاهد.. وضع فاصل بطول المترين في الهايبرات

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): قامت بلدية وسط الدمام بوضع فاصل بطول المترين كإجراء إحترازي ولضمان عدم الإزدحام عند كاونترات المحاسبة وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين. قامت بلدية وسط الدمام بوضع فاصل بطول المترين كإجراء إحترازي ولضمان عدم الإزدحام عند كاونترات المحاسبة وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين. وأوضحت البلدية أنه تم تطبيقها في الهايبرات وجاري العمل بتنفيذها على المنشآت الصحية والتجارية الكبرى. Advertisements

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