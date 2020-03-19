شكرا لقرائتكم خبر عن زوج نانسي عجرم يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف (بالاسم) عن “القاتل الفعلي“ للشاب السوري داخل الفيلا وماعلاقة زوجته!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العرافة اللبنانية العالمية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ تكشف (بالاسم) الدولة التي تقف وراء انتشار كورونا وتفجر مفاجأة بشأن موعد انتهائه والطبيب العربي المعجزة الذي سينقذ العالم أنثى الأسد ‘‘اللبؤة’’ تعاشر ‘‘فهد مفترس’’ وتنجب توأمين.. شاهد كيف كانت النتيجة صادمة؟!

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