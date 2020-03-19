شاهد: الملك سلمان يتحدث للسعوديين بخصوص كورونا

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان رسالة طمأنينة للشعب السعودي والمواطنين المقيمين على أرض المملكة، مؤكدًا أنَّ هذه المرحلة سيتم تجاوزها، بفعل الوقاية الشخصية التي تطلقها الجهات الحكومية للمواطنين لمكافحة الفيروس.

وخلال كلمة للمك سليمان عبر الفيديو قال: " لقد تعودتم مني على الصراحة، ولذلك بادرتكم بالقول بأننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله".

وأضاف أن هذه الأزمة ستتحول إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية.

وأفاد العاهل السعودي بأن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها، مؤكدا الحرص الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية.

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وصرح بأن القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، تبذل كل إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، حسب ما نقلت واس السعودية.

وأوضح الملك سلمان أن مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب، لا يتم إلا بالتكاتف والتعاون ومواصلة الروح الإيجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي، والالتزام بما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات وتعليمات وإرشادات، في سبيل مواجهة هذه الجائحة.

كما قال في كلمته "لقد تعودتم مني على الصراحة ولذلك بادرتكم بالقول بأننا نمر بمرحلة صعبة ضمن ما يمر به العالم كله، وأقول لكم أيضا إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذا الانتشار السريع لهذه الجائحة".

وتابع قائلا: "لكنني في الوقت ذاته، أعلم أننا سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له، مستندين على صلابتكم وقوة عزيمتكم، وعلو إحساسكم بالمسؤولية الجماعية".

يشار إلى أن حالة الطوارئ التي فرضها انتشار فيروس كورونا في الدول العربية والأوروبية، جعلت حالة من القلق بين المواطنين في ظل الإجراءات الحازمة التي تتخذها الدول من أجل الوقاية من الإصابة بالفيروس، فسرعان ما أصدرت المراسيم الملكية التي توحي بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة للوقائية وفرض حالة التأهب العالية.