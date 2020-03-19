«الهلال الأحمر» تُفعّل تقنية التعليم «عن بُعد» للوقاية من فيروس «كورنا المستجد»

فعّلت هيئة الهلال الأحمر السعودي، تقنية التعليم عن بُعد؛ لإعداد الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية، حول برنامج مكافحة العدوى والوقاية من «كورونا المستجد»، وذلك ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لمنع انتشار الفيروس.

ونظمت الهيئة عددًا من الدورات والمحاضرات التوعوية عن بُعد، استفاد منها أكثر من 7500 متدرب، من بينهم 2800 متدرب من منسوبي الهيئة، وأكثر من 3000 من المتطوعين بالهيئة، و220 طالبًا و1100 متدرب من منسوبي وزارة التعليم والصحة، وعدد من القطاعات الأخرى.

وصرح مدير عام إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد السويح، بأن الهيئة فعلت تقنية التدريب عن بُعد ضمن سلسلة الجهود التوعوية والتدريبية والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.

وأضاف السويح، أن الدورات استفاد منها منسوبو الهيئة العاملين في الميدان من موظفين رسميين ومتطوعين، بالإضافة إلى عدد من الممارسين الصحيين، الذين رغبوا في الالتحاق بتلك الدورات.

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وأشار السويح، إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذه البرامج تعزيز سبل الوقاية لموظفيها الإداريين والميدانيين، من خلال رفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة، والتعريف بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



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